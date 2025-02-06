Здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате полностью перестроят

На месте старого здания Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате появится новый социокультурный кластер. В него войдут различные досуговые и деловые объекты, а также жилые помещения.

Сначала здание СЭВ планировали отремонтировать, но после проверки выяснилось, что ремонт обойдется дороже строительства нового дома, поэтому правительство Москвы решило провести комплексную реконструкцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.