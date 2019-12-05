Цена ОСАГО в Москве может вырасти в 2 раза

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в Москве может вырасти в два раза. Об этом сообщили в Российском союзе страховщиков.

В Госдуме собираются отменить коэффициент мощности двигателя. Кроме того, ОСАГО будет дороже, если водитель допускал серьезные нарушения ПДД. По мнению специалистов, новые правила больнее всего ударят по крупным городам, поскольку в них установлен повышенный территориальный тариф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.