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05 декабря 2019, 07:15

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Цена ОСАГО в Москве может вырасти в 2 раза

Цена ОСАГО в Москве может вырасти в 2 раза

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Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в Москве может вырасти в два раза. Об этом сообщили в Российском союзе страховщиков.

В Госдуме собираются отменить коэффициент мощности двигателя. Кроме того, ОСАГО будет дороже, если водитель допускал серьезные нарушения ПДД. По мнению специалистов, новые правила больнее всего ударят по крупным городам, поскольку в них установлен повышенный территориальный тариф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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