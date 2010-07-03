Водитель сбил пешехода на юго-западе Москвы и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель совершил наезд на пешехода на юго-западе столицы, после чего скрылся с места ДТП. В связи с этим полицейские ведут розыск виновника аварии. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Около 23:15 в районе дома 16/2 по Балаклавскому проспекту водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода и скрылся. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы. Водитель транспортного средства устанавливается", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. В данный момент марка автомобиля виновника ДТП и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее авария с автобусом произошла на Минском шоссе. По последним данным, в результате столкновения пострадали 8 человек.