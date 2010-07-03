Водитель внедорожника сбил пешехода на Дмитровском шоссе и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция разыскивает водителя внедорожника, который сбил человека и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в районе дома 157 по Дмитровскому шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Для розыска внедорожника с буквенным набором госномера "АУЕ" введен план "Перехват", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о ДТП на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск. На данном участке водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на обочине.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

