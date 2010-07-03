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Происшествия

15:08

СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове

происшествия ДТП

Фото: соцсети

Следственный комитет организовал проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове. Об этом говорится на сайте областного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Заводскому району города Саратова следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса", – говорится в сообщении.

Авария произошла 4 декабря вблизи дома 24 на улице Орджоникидзе. Там пассажирский автобус, следовавший по городскому маршруту № 6, врезался в световой столб. По предварительной информации, 38-летний водитель не справился с управлением.

В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, в результате столкновения пострадали 20 пассажиров, 15 из которых были доставлены в больницы.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

1 декабря авария с участием автобуса случилась в Забайкалье. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу.

Погибли 19 человек, 17 из них являются жителями Сретенского района. Личности всех жертв установлены. Индивидуальный предприниматель, организовавший перевозку пассажиров автобусом, задержан.

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