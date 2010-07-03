Автомобилист сбил пешехода и врезался в грузовик на северо-востоке Москвы

Легковой автомобиль в Москве насмерть сбил пешехода, после чего врезался в грузовик. Инцидент произошел на северо-востоке столицы.

"Примерно в 13:50 по адресу: Проспект Мира, дом 95, автомобилист совершил наезд на пешехода с последующим столкновением с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля пострадал, пешеход скончался на месте", – заявили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Подобная трагедия произошла на Дмитровском шоссе 27 ноября. Водитель внедорожника сбил человека и скрылся с места происшествия. Для поиска виновника ДТП в столице ввели план "Перехват".

Ранее легковой автомобиль сбил пешехода на переходе. Сообщалось, что ДТП произошло в Большом Кондратьевском переулке. Пострадавшего впоследствии передали на попечение медицинской бригады.

