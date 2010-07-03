Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Минском шоссе

Фото: скриншот видео соцсети

Восемь человек пострадали при столкновении на Минском шоссе автобуса из Белоруссии с грузовиком, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Как уточняется, двух пострадавших доставили в Одинцовскую ЦРБ.

"Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Остальные шестеро от госпитализации отказались", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что при столкновении грузовика и автобуса пострадали семь человек.

3 декабря в районе 23:00 на 24-м километре Минского шоссе в Одинцовском городском округе произошло ДТП с участием грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса.

Также во вторник авария произошла на северо-востоке Москвы. Водитель легковушки сбил пешехода, после чего врезался в грузовик.