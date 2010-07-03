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Москва 24

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Происшествия

00:41

Грузовик столкнулся с автобусом в Подмосковье, есть пострадавший

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса в Одинцовском городском округе. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Около 23:00 3 декабря на 24 км Минского шоссе в Одинцовском городском округе произошло попутное столкновение грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

"В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек", – уточнили в МВД.

Ранее смертельная авария произошла на северо-востоке Москвы. Водитель легковушки сбил пешехода, после чего врезался в грузовик.

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