СК начал проверку обстоятельств аварии автобуса из Украины под Воронежем

Фото: voronezh.sledcom.ru

СК начал проверку после опрокидывания в Воронежской области автобуса, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Авария случилась днем 3 декабря на 763-м километре трассы М-4 Дон в Богучарском районе. Водитель автобуса MAN, ехавшего из Запорожья в Ростов-на-Дону, не справился с управлением. Из-за этого транспорт опрокинулся.

Из 28 человек пострадали 17, трое получили тяжелые травмы. Прокуратура и следователи начала проверку. Будут опрошены очевидцы, пассажиры и водители автобуса, назначены экспертизы.

Известно, что ДТП произошло в сложных погодных условиях: была сильная метель, обильный снегопад.

1 декабря авария с участием автобуса случилась в Забайкалье. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу.

Погибли 19 человек, 17 из них являются жителями Сретенского района. Личности всех жертв установлены. Индивидуальный предприниматель, организовавший перевозку пассажиров автобусом, задержан.