14 граждан Украины пострадали в ДТП под Воронежем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 человек получили травмы в результате ДТП с междугородним автобусом в Воронежской области. Все они граждане Украины, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пострадавших доставят в ближайшую больницу в город Богучар. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Авария произошла в Богучарском районе. Автобус, в котором находились 28 человек, следовал из Запорожья в направлении Воронежа.

На 760-м километре трассы "Дон" автобус опрокинулся на встречную полосу.

1 декабря ДТП с участием автобуса произошло в Забайкалье в 60 километрах от города Сретенска. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу.

Погибли 19 человек, 17 из них являются жителями Сретенского района. Личности всех погибших уже установлены.