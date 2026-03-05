Работы по обслуживанию водосточной инфраструктуры продолжаются в столице

Специалисты Мосводостока продолжают выполнять работы по обслуживанию водосточной инфраструктуры в столице после потепления. Очищаются решетки и камеры водоприемных колодцев от снега, наледи и других загрязнений.

Работы выполняются ручным методом и с использованием специализированной техники. Мероприятия необходимы для пропуска талой воды в водосточную сеть, во избежание образования временных скоплений воды на городских территориях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.