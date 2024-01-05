Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 09:30

Город

Столичные власти привлекут специалистов для облагораживания "Лосиного острова"

Столичные власти привлекут специалистов для облагораживания "Лосиного острова"

Два культурно-досуговых центра построят в столице в 2024 году

Столичная фабрика елочных игрушек присоединилась к нацпроекту "Производительность труда"

Около 40 млн "квадратов" недвижимости возвели в столице на местах бывших промзон за 10 лет

Новые лыжные маршруты появились в столичном парке "Яуза"

Москвичей пригласили посмотреть на ледяные скульптуры на двух столичных площадках

Москва попала в топ самых популярных направлений для зимнего отдыха

Москвичам предложили увидеть ледяную миниатюру города в "Музеоне"

Теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы возобновили

Последствия аварии на подстанции устраняют на северо-востоке Москвы

Национальный парк "Лосиный остров" в 2023 году стал частью Москвы. Город и раньше следил за сохранностью природной территории, но теперь столица получила на это все законные основания.

Столичные власти будут обеспечивать охрану парка и выведут на новый уровень работу по сохранению биоразнообразия этих территорий. Для этого к работе привлекут биологов, экологов, специалистов по лесному делу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпаркивидеоМаксим СеликовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика