Столичные власти привлекут специалистов для облагораживания "Лосиного острова"

Национальный парк "Лосиный остров" в 2023 году стал частью Москвы. Город и раньше следил за сохранностью природной территории, но теперь столица получила на это все законные основания.

Столичные власти будут обеспечивать охрану парка и выведут на новый уровень работу по сохранению биоразнообразия этих территорий. Для этого к работе привлекут биологов, экологов, специалистов по лесному делу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.