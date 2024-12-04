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Новости

04 декабря, 13:30

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Конференция "Девелоперы и банки. Диалоги 2024/2025" прошла в Москве

Конференция "Девелоперы и банки. Диалоги 2024/2025" прошла в Москве

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Москва активно расстается с устаревшими промзонами и создает новые удобные для жизни кварталы. Во многом это стало возможно за счет появления программы комплексного развития территорий.

О том, куда двигаться дальше, говорили на третьей Всероссийской конференции "Девелоперы и банки. Диалоги 2024/2025". Среди организаторов были банк ВТБ и группа SRG. Встреча прошла в культурном центре "Зотов".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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