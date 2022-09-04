Десятки байкеров проехали по улицам Москвы

А пока в городе проходит велофестиваль, другие любители двухколесного транспорта устроили свой заезд. Десятки байкеров двигались по проезжей части организованной колонной.

Видимо, мотоциклисты решили не упускать солнечные деньки. Хотя официальное закрытие сезона в Москве пока намечено на конец сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.