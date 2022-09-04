В Москве к новому учебного году открыли 29 детских садов и школ

В столице к новому учебного году открыли 29 детских садов и школ с современными лабораториями и IT-полигонами. Всего в этом году за парты сели почти 120 тысяч столичных первоклашек.

О нововведениях для школьников и их родителей – в сюжете телеканала Москва 24.