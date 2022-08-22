"Это наш город": на улицах Москвы появились новые композиции из экзотических растений

На улицах Москвы появились новые композиции из олив, бамбука, кокосовых пальм, орхидей и других экзотических растений. Их создали в рамках фестиваля "Цветочный джем".

Природные инсталляции украшают сады в центре города, а также около парка Горького и на ВДНХ. На Манежной площади посетители могут увидеть редкие остролистные клены – глобозумы. А на площадках в Новопушкинском сквере и Кузнецком Мосту появился маньчжурский орех.