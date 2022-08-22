Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо

Специалисты завершили работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце. Перед осенне-зимним сезоном работы прошли на 14 участках общей площадью более 160 тысяч квадратных метров.

Замена асфальта необходима из-за деформации дорожного покрытия, которая грозит опасными ситуациями для автомобилистов. Чтобы свести к минимуму неудобства для водителей, работы вокруг Кремля проводили ночью, движение ограничивалось лишь частично.

Сейчас перекладывают асфальт и на других кольцевых магистралях столицы – Третьем транспортном кольце и МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.