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04 июля, 11:15

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Проект реконструкции комбината газеты "Правда" появился в Сети

Проект реконструкции комбината газеты "Правда" появился в Сети

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В Сети появился проект реконструкции комбината газеты "Правды". Это памятник архитектуры, которой почти 20 лет находится в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время в здании ведутся противоаварийные работы, рассказал реставратор Никита Дудниченко. Кроме того, выполнен комплекс предпроектных изысканий и исследований, в том числе комплексных научно-исследовательских работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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