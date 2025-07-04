Проект реконструкции комбината газеты "Правда" появился в Сети

В Сети появился проект реконструкции комбината газеты "Правды". Это памятник архитектуры, которой почти 20 лет находится в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время в здании ведутся противоаварийные работы, рассказал реставратор Никита Дудниченко. Кроме того, выполнен комплекс предпроектных изысканий и исследований, в том числе комплексных научно-исследовательских работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.