Москвичам рассказали, как меняются набережные столицы

В столице продолжается масштабное благоустройство набережных по новому московскому стандарту. Берега Москвы-реки превращаются в зеленые и безопасные пространства для прогулок и отдыха. Одним из ярких примеров стала Кадашевская набережная – здесь обновили зону у воды, добавили фонтаны, удобные дорожки и озеленение.

По словам специалистов, при реконструкции учитывают не только пешеходную доступность, но и возможность добраться на самокате или велосипеде. До конца года преобразят и другие участки – в том числе в старых районах города.

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