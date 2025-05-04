Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 12:30

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Москвичам рассказали, как меняются набережные столицы

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В столице продолжается масштабное благоустройство набережных по новому московскому стандарту. Берега Москвы-реки превращаются в зеленые и безопасные пространства для прогулок и отдыха. Одним из ярких примеров стала Кадашевская набережная – здесь обновили зону у воды, добавили фонтаны, удобные дорожки и озеленение.

По словам специалистов, при реконструкции учитывают не только пешеходную доступность, но и возможность добраться на самокате или велосипеде. До конца года преобразят и другие участки – в том числе в старых районах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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