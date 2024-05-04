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04 мая, 09:15

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Движение транспорта перекроют в столице 5 мая

Движение транспорта перекроют в столице 5 мая

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В воскресенье, 5 мая, временно перекроют движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке столицы. С 5:30 до 8:00 вводятся ограничения на Марксистской улице и Таганской площади, Садовом кольце от Таганского тоннеля до проспекта Мира и Нового Арбата, а также в Оружейном переулке и на улице Земляной Вал.

Кроме того, в районе Таганской площади с 5:00 до 13:00 организуют двустороннее движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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