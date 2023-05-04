11:45Город
Хаб для зарядки электромобилей построят на западе Москвы
На западе Москвы построят хаб для зарядки электромобилей. Он займет более 1,5 тысячи квадратных метров на улице Генерала Дорохова. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что открытие хаба – важный шаг в развитии района, потому что спрос среди москвичей растет и в ближайшие годы электрокаров будет только больше.
Подзарядить электромобиль в столице можно на станциях "Энергия Москвы", они отмечены на карте приложения "Московский транспорт". Забронировать место получится на пять минут с помощью специальной функции. Кроме того, водители пользуются бесплатной парковкой.
Есть несколько типов станций. На медленной зарядка занимает два часа, а при использовании быстрой зарядки водители потратят 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.