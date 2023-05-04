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Хаб для зарядки электромобилей построят на западе Москвы

Хаб для зарядки электромобилей построят на западе Москвы

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На западе Москвы построят хаб для зарядки электромобилей. Он займет более 1,5 тысячи квадратных метров на улице Генерала Дорохова. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что открытие хаба – важный шаг в развитии района, потому что спрос среди москвичей растет и в ближайшие годы электрокаров будет только больше.

Подзарядить электромобиль в столице можно на станциях "Энергия Москвы", они отмечены на карте приложения "Московский транспорт". Забронировать место получится на пять минут с помощью специальной функции. Кроме того, водители пользуются бесплатной парковкой.

Есть несколько типов станций. На медленной зарядка занимает два часа, а при использовании быстрой зарядки водители потратят 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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