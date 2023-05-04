Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Здания двух столичных поликлиник, построенных в начале ХХ века, будут обновлены. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что здания относятся к объектам культурного наследия.

Поликлиника № 64, находящаяся на улице Малой Семеновской, стала первой советской поликлиникой, открытой в Москве. Ее построили в 1920–1930-х годах и изначально использовали как амбулаторию, но во время Великой Отечественной войны она была перепрофилирована в госпиталь, рассказал Собянин.

"Воссоздадим и отреставрируем потолки из кессонов, дубовые двери вестибюля и главного входа, покрытие лестниц и перила, а также окна и кровлю", – отметил он.

Собянин добавил, что еще одно здание, которое подлежит реставрации, – это детская городская поликлиника № 38 на улице 10-летия Октября, она была построена в то же время, что и поликлиника № 64.

По его словам, в здании восстановят оформление парадных зон, окна и центральную лестницу, которая имела покрытие в технике терраццо. Также в центральный вход вставят трехметровые деревянные двери.



"Отремонтируем мозаичное панно – оно сделано в 1980-х годах родителем одного из пациентов и стало своего рода символом поликлиники", – отметил мэр.

Специалисты очистят фасады построек и восстановят кирпичную кладку, здания приобретут исторический цвет – красно-бежевый. По словам Собянина, после ремонта в поликлиниках появится современное медицинское оборудование, они продолжат работу по новому московскому стандарту.



"Не первый год успешно обновляем здания поликлиник, которые были признаны объектами культурного наследия. Например, в поселке Восточном удалось сохранить облик здания педиатрического отделения пятого филиала поликлиники № 175", – напомнил Собянин.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что с начала этого года специалисты завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия.



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