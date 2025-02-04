Выставка продуктов питания "Продэкспо-2025" открылась в Москве

В столичном "Экспоцентре" открылась продовольственная выставка "Продэкспо-2025". В ней участвуют свыше 1 800 компаний из 36 стран. Экспозиция охватывает все разделы продовольствия и напитков: от базовых продуктов на каждый день до изысканных деликатесов.

Какими инновациями могут удивить россиян производители еды? Как идет импортозамещение в этой сфере? Какие сейчас главные тренды в пищевой индустрии? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.