Жилье по реновации построят в Войковском районе. На первых этажах зданий появятся магазины, кафе и службы бытового сервиса. Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, неэффективно используемый участок площадью в половину гектара на Нарвской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

Застройка станет частью сложившегося квартала с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.