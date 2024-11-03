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03 ноября, 15:15

Город

Жилье по реновации построят в Войковском районе

Жилье по реновации построят в Войковском районе

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Жилье по реновации построят в Войковском районе. На первых этажах зданий появятся магазины, кафе и службы бытового сервиса. Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, неэффективно используемый участок площадью в половину гектара на Нарвской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

Застройка станет частью сложившегося квартала с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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