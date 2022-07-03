В центре Москвы празднуют 10-летие ТиНАО

На Манежной площади сегодня празднуют 10-ю годовщину присоединения ТиНАО к Москве. На фестивале можно попробовать фермерскую продукцию из округа, в специальных шале проводят мастер-классы, на сцене выступают фольклорные ансамбли.

Подробнее о программе мероприятий – в эфире телеканала Москва 24.

