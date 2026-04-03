Сезон пикников начался в Москве

В Москве начался сезон отдыха на природе. В нескольких парках теперь можно забронировать беседки со столами, скамейками и мангалами. Сейчас для аренды доступны 63 беседки в 5 парках: "Сокольники", "Кузьминки", "Митино", у прудов "Радуга" и в лесопарке "Кусково".

Всего в этом сезоне планируется открыть 163 площадки в 12 парках. Если время бронирования подошло к концу, а отдых еще продолжается, его можно продлить через сервис "Мосбилет", если следующий интервал свободен. Если беседка оказалась занята в оплаченное время, нужно обратиться к дежурному администратору.

