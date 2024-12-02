Москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал. По результатам опроса, большинство проголосовали за современность сервисов и возможностей.

При этом горожане также указали на необходимость сохранить историческое наследие. Благодаря этому под одной крышей решили соединить три эпохи.

Ожидается, что через вокзал будет увеличение пассажиропотока, справиться с которым позволит модернизация. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.