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02 декабря, 11:15

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Москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал

Москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал

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Москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал. По результатам опроса, большинство проголосовали за современность сервисов и возможностей.

При этом горожане также указали на необходимость сохранить историческое наследие. Благодаря этому под одной крышей решили соединить три эпохи.

Ожидается, что через вокзал будет увеличение пассажиропотока, справиться с которым позволит модернизация. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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