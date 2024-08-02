Москвичам представили культурную афишу на 2 августа

Для жителей столичного региона подготовили программу мероприятий на пятницу, 2 августа. В нее вошли два фестиваля, день рождения ВДНХ и кинопоказ.

В городе продолжается крупный фестиваль "Театральный бульвар". Так, до 11 августа на Сретенском бульваре будет проходить выставка театральных костюмов. Тем временем в честь празднования 85-летия ВДНХ покажут танцевальный спектакль.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" со 2 по 4 августа будет проходить фестиваль "Открывая Таиланд: от локального к глобальному". А в кино состоится премьера французской комедии с Жаном Рено "Отпуск не по-детски".

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