Праздник "Сабантуй – 2022" проходит в парке "Коломенское"

Праздник "Сабантуй – 2022" проходит в субботу в парке "Коломенское". Его организовала московская татарская община. Традиционный татаро-башкирский праздник символизирует окончание полевых работ.

Для гостей подготовлена разнообразная программа: выступления звезд и фольклорных коллективов, игры для детей и взрослых, мастер-классы и дегустации. Празднование продлится до 22:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

