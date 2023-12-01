Новости часа: спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах в Москве

Спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В 2024 году будет введен отдельный тариф ОМС, он позволит пройти диспансеризацию на работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Движение трамваев в Протопоповском переулке восстановлено после задержки, сообщает столичный Дептранс.

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