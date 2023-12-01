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Новости

01 декабря, 23:55

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Новости часа: спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах в Москве

Новости часа: спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах в Москве

"Мой район. Навигатор": каток открыли на Северном речном вокзале

"Мой район. Навигатор": 26 государственных ветклиник заработают в Москве

"Мой район. Навигатор": семь автомобильных и семь пешеходных мостов построят в Москве

Москва получила национальную премию в сфере креативных индустрий

Новости часа: спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах в Москве

Новости часа: дворец спорта "Некрасовка" в Москве поставлен на кадастровый учет

Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В 2024 году будет введен отдельный тариф ОМС, он позволит пройти диспансеризацию на работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Движение трамваев в Протопоповском переулке восстановлено после задержки, сообщает столичный Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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