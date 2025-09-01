Форма поиска по сайту

01 сентября, 07:45

Кинопарк "Москино" пригласил москвичей на цирковое представление

Кинопарк "Москино" пригласил горожан посетить цирковое представление в рамках проекта "Лето в Москве". Зрители увидят номера воздушных акробатов и жонглеров, а также шоу с участием львов.

Помимо этого, все желающие могут посетить выставку, приуроченную к 90-летию завершения строительства Дома артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Среди экспонатов – специальная мультимедийная установка, билетная касса прошлых лет и декорации фасада театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Лето в Москве
