18 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

18 тысяч москвичей переедут в ближайшее время в новые квартиры по программе реновации. При заключении договора в августе они смогут бесплатно получить техпаспорта квартир. Обычно этот документ нужно заказывать за деньги в МосгорБТИ.

Программе реновации исполнилось пять лет. За это время множество столичных семей улучшили свои жилищные условия: просторные кухни, коридоры, у некоторых – панорамные окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.