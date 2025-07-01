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01 июля, 14:30

Город

Жителям и гостям города рассказали о насыщенной программе мероприятий "Лета в Москве"

Жителям и гостям города рассказали о насыщенной программе мероприятий "Лета в Москве"

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На площадках проекта "Лето в Москве" жителей и гостей столицы ждут яркие тематические зоны, мастер-классы, концерты и многое другое. Одно из самых красивых пространств, по мнению посетителей, это площадка "Сады и цветы". Для любителей гастрономии работает фестиваль "Русская кухня". Сувениры и эксклюзивные изделия можно найти на маркетах "Сделано в Москве".

На Болотной площади проходит насыщенная программа: мастер-классы, бизнес-лекции, бесплатные кинопоказы на свежем воздухе и музыкальные вечера с выступлениями артистов. По словам участников и гостей, даже в дождливую погоду атмосфера на площадках остается "солнечной".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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