Бочкарев назвал ТиНАО резервом для реализации производственного потенциала Москвы

ТиНАО является резервом для реализации производственного потенциала Москвы, заявил заместитель мэра Андрей Бочкарев.

В ТиНАО пройдет праздничный салют по случаю десятилетия.

В ТиНАО за 10 лет построено жилье всех доступных классов – департамент развития новых территорий.

