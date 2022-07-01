Как в ТиНАО развиваются бизнес, сельхозпроизводство и инновации

За 10 лет со дня основания в ТиНАО ввели в эксплуатацию больше 5 миллионов "квадратов" нежилых площадей. Это позволило обеспечить работой 267 тысяч человек. Подробнее о том, какие предприятия открылись за это время на новых территориях столицы, – в материале Москвы 24.

Промышленность и инновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сегодня в ТиНАО открыты сразу несколько инновационных технопарков. Например, "ТехноСпарк", расположенный в Троицке, специализируется на робототехнике, гибкой электронике, генетике и биотехнологиях. Также там разрабатывают медицинское хай-тек-оборудование, композиты и развивают аддитивные технологии. На территории работают 110 резидентов и иных арендаторов, а общая площадь помещений – 12 тысяч квадратных метров.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Троицке также есть "Тиснум" – технопарк, в котором трудятся над созданием новых материалов, изделий микроэлектроники, машиностроения и приборостроения. Общая площадь – 4,2 тысячи квадратных метров.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один из крупнейших инновационных кластеров во всей России также располагается в ТиНАО: в ИЦ "Сколково" создано почти 70 тысяч рабочих мест, в том числе в проектах компаний из других регионов страны. Специализация центра – информационно-коммуникационные технологии, аэрокосмос, фармацевтика, нано- и ядерные технологии. Сейчас в технопарке работают 473 резидента и иных арендаторов.



Фото: depositphotos/Максим Денисов

Кроме того, в Новомосковском округе располагается Щербинский лифтостроительный завод. Он является крупнейшим в России разработчиком и производителем лифтового оборудования.

Также на новых территориях создали пять площадок, на которых инновационные решения испытывают в реальных условиях. В их числе "А101", научно-технический центр "Бакор", центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра", реабилитационно-образовательный центр "Солнышко" и культурный центр "Киевский".

В общей сложности в ТиНАО – более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Поддержка предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сейчас в ТиНАО зарегистрировано более 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За несколько лет их численность выросла более чем в два раза.

Для поддержки предпринимательства с 2013 года в Троицке работает центр услуг для предпринимателей – ГБУ "Малый бизнес Москвы". Он бесплатно консультирует по вопросам создания и ведения бизнеса. На его базе также функционирует бесплатный коворкинг.

Торговля и сельхозпроизводство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Крупнейшим агропродовольственным кластером в ТиНАО является рынок "Фуд Сити". Товары туда поступают из 63 регионов России и 32 стран. Также на новых территориях работают 23 крестьянских и фермерских хозяйства, три розничных рынка и один сельскохозяйственный.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открыты для посетителей три ярмарки выходного дня (в поселении Рязановском и Московский, а также в Троицке), а в Щербинке в 2022-м запустили первую в ТиНАО круглогодичную межрегиональную ярмарку.

Всего на новых территориях расположено более шести тысяч предприятий торговли и услуг. Среди которых 947 заведений общепита, включая 33 летних кафе.