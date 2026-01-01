01 января, 14:15Город
Гостям и жителям столицы рассказали о популярных местах в городе для прогулки
Первый день нового года многие москвичи предпочитают провести активно, выходя на катки. В городе работают десятки ледовых площадок, при этом на некоторые из них требуется предварительная регистрация.
В Парке Горького на катке каждый вечер будет звучать живая музыка в исполнении современных артистов, а рядом в арке пройдут мастер-классы по созданию открыток и поделок. Каток в "Лужниках" предлагает гостям увидеть масштабные мэппинг-шоу на фасаде Большой спорственной арены и множество мультимедийных инсталляций.
