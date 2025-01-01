Москвичи провели первый день нового года на площадках "Путешествие в Рождество"

Москвичи проводят первый день нового года на площадках "Путешествие в Рождество". Для гостей подготовили творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные состязания, дизайнерские выставки и новогодние постановки.

Путешествовать в Рождество в этом году можно больше чем на 30 площадках. Насыщенная праздничная программа пройдет не только в центре Москвы, но и во всех округах столицы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.