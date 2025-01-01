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01 января, 23:30

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Москвичи провели первый день нового года на площадках "Путешествие в Рождество"

Москвичи провели первый день нового года на площадках "Путешествие в Рождество"

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Москвичи проводят первый день нового года на площадках "Путешествие в Рождество". Для гостей подготовили творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные состязания, дизайнерские выставки и новогодние постановки.

Путешествовать в Рождество в этом году можно больше чем на 30 площадках. Насыщенная праздничная программа пройдет не только в центре Москвы, но и во всех округах столицы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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