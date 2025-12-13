Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет на 35 площадках в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве. Он станет частью масштабного проекта "Зима в Москве". Гостей ждут на 35 площадках фестиваля.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и спортивных мероприятиях. Для них также подготовили новогодние представления и концерты. Фестиваль продлится до 11 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.