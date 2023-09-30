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30 сентября, 08:30

Экономика

Владельцы автозаправок, завышающие цены на топливо, могут понести наказание

Владельцы автозаправок, завышающие цены на топливо, могут понести наказание

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Владельцы автозаправок и нефтеперерабатывающих заводов, завышающие цены на топливо, могут понести наказание. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел в разных регионах страны. По данным Росстата, с начала года стоимость бензина в России выросла почти на 7,5%, дизеля почти на 5%.

В правительстве уже активно обсуждают повышение экспортной пошлины с 20 000 до 50 000 рублей за тонну и даже полный запрет на экспорт топлива. Это должно насытить внутренний рынок и остановить рост цен. При этом глава Минэнерго Александр Новак предложил контролировать уровни наценки на нефтепродукты на АЗС. Чем, собственно и занялись антимонопольщики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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