СМИ сообщили о новой практике тарификации сотовых операторов в России

Некоторые российские мобильные операторы начали применять новую практику тарификации, сообщают СМИ. Как утверждают журналисты, с клиентов стали взимать плату за прослушивание гудков во время исходящих вызовов. Ранее деньги списывались только с момента ответа на вызов.

В результате пользователи, которые совершают междугородние звонки или часто обращаются в call-центры, могут столкнуться с ростом тарифов за связь. Общественные организации уже обратились за разъяснениями в Роскомнадзор. Они попросили проверить законность данного решения со стороны операторов.

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