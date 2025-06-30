СМИ заявили об изменении правил тарификации российскими операторами сотовой связи

Российские СМИ сообщают, что некоторые мобильные операторы начали применять новую тарификацию. Они берут деньги за прослушивание гудков во время исходящих вызовов. Раньше плата взималась с момента ответа на вызов.

В результате пользователи, которые совершают междугородние звонки или часто обращаются в call-центры, могут столкнуться с ростом расходов за связь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.