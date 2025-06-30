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Новости

30 июня, 08:00

Экономика

СМИ заявили об изменении правил тарификации российскими операторами сотовой связи

СМИ заявили об изменении правил тарификации российскими операторами сотовой связи

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Российские СМИ сообщают, что некоторые мобильные операторы начали применять новую тарификацию. Они берут деньги за прослушивание гудков во время исходящих вызовов. Раньше плата взималась с момента ответа на вызов.

В результате пользователи, которые совершают междугородние звонки или часто обращаются в call-центры, могут столкнуться с ростом расходов за связь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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