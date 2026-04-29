"Технополис "Москва" расширится и создаст более 90 тысяч рабочих мест к 2030 году

Более 90 тысяч москвичей будут работать на площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" к 2030 году. Площадь территории планируют увеличить в 1,5 раза, так как растет число компаний, желающих разместить здесь производство.

В настоящее время в "Технополисе "Москва" работают 240 компаний, более половины из которых имеют статус резидентов. Для них предусмотрены налоговые льготы, в том числе освобождение от налога на имущество, землю и транспорт на 10 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.