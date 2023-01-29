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17:45

Экономика

Число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году превысило 830 тыс – Собянин

Число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году превысило 830 тыс – Собянин

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В прошлом году число малых и средних предприятий в Москве превысило 830 тысяч. Это на 7% больше показателя 2021 года, сообщил Сергей Собянин. В Москве действует более 10 программ поддержки для предприятий. Самой популярной стали льготные кредиты. Ими воспользовались свыше 7 тысяч компаний.

Также среди мер поддержки – гранты на создание импортозамещающих производств, новых точек общественного питания, покупку или лизинг оборудования. Всего в 2022 году городом выделено более 34 миллиардов рублей финансовой поддержки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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