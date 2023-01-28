Россия впервые обогнала США по объему производства филе минтая

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Впервые в истории Россия обогнала США по производству филе минтая, объемы достигли почти 140 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая сообщает ТАСС.

"Впервые в истории российские рыбаки обогнали американских в выпуске наиболее востребованной на рынке продукции из минтая", – заявили в организации.

Объемы производства филе минтая в США составляют порядка 138 тысяч тонн, уточнили в ассоциации. Там заявили, что объем вылова рыбы на Дальнем Востоке увеличился почти на 11% по сравнению с 2021 годом. На 55% поднялась выработка и рыбного фарша, сообщили в организации.

Добиться значительных результатов удалось благодаря переоборудовании и модернизации флота, заявил президент ассоциации Алексей Буглак.

Ранее эксперты Национального рейтингового агентства заявили, что потребление рыбы в РФ снизится на 5–7% из-за экономических трудностей. По их мнению, сильнее всего спрос уменьшится на лососевые виды рыб.

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