Стоимость мясных деликатесов в РФ в 2022 году выросла на 8% – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году из-за подорожания логистики цены на мясные деликатесы в России выросли примерно на 8–8,5%. Об этом Москве 24 рассказала председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина.

По словам специалиста, подорожание коснулось сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас. Также выросли цены на окорок и буженину, уточнила Ларина.





Татьяна Ларина председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Подорожание продукции где-то, наверное, на уровне 8–8,5%, если брать аналогичный период прошлого года.

Эксперт добавила, что рост цен на мясную продукцию во многом связан с подорожанием логистики.

"Логистические услуги по объективным причинам дорожали очень сильно на протяжении всего года начиная с февраля. Логистические услуги – это приличный процент в себестоимости продукции и у производителя, и у торговой сети, которая тоже перемещает ее практически по всей стране", – объясняет Ларина.

На сегодняшний день цены на вареную колбасу в России варьируются примерно от 300 до 700 рублей за килограмм. Сырокопченые колбасы из высококачественного мяса стоят дороже – от 1 000 рублей за килограмм, говорит специалист. Для новогоднего стола можно выбрать мясную нарезку, которая обойдется дешевле, добавила она.





Татьяна Ларина председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Есть большие предложения по нарезке, которые очень легко оптимизируют затраты на праздничный стол. Промышленная нарезка – это всегда тонко, качественно и это большой объем. 2–3 нарезки по 100 граммов купил, и у тебя шикарная мясная тарелка. Так можно сэкономить.

Ранее аналитики зафиксировали рост цен на цитрусовые в РФ с 1 по 13 декабря 2022 года. В этот период средний чек на мандарины составил 186 рублей, что на 12% выше уровня 2021 года за тот же промежуток времени. Подорожали и апельсины. Средний чек на их покупку составил 172 рубля. Это на 10% выше уровня 2021 года.



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