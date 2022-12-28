00:01Экономика
Стоимость мясных деликатесов в РФ в 2022 году выросла на 8% – эксперт
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 2022 году из-за подорожания логистики цены на мясные деликатесы в России выросли примерно на 8–8,5%. Об этом Москве 24 рассказала председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина.
По словам специалиста, подорожание коснулось сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас. Также выросли цены на окорок и буженину, уточнила Ларина.
Эксперт добавила, что рост цен на мясную продукцию во многом связан с подорожанием логистики.
"Логистические услуги по объективным причинам дорожали очень сильно на протяжении всего года начиная с февраля. Логистические услуги – это приличный процент в себестоимости продукции и у производителя, и у торговой сети, которая тоже перемещает ее практически по всей стране", – объясняет Ларина.
На сегодняшний день цены на вареную колбасу в России варьируются примерно от 300 до 700 рублей за килограмм. Сырокопченые колбасы из высококачественного мяса стоят дороже – от 1 000 рублей за килограмм, говорит специалист. Для новогоднего стола можно выбрать мясную нарезку, которая обойдется дешевле, добавила она.
Ранее аналитики зафиксировали рост цен на цитрусовые в РФ с 1 по 13 декабря 2022 года. В этот период средний чек на мандарины составил 186 рублей, что на 12% выше уровня 2021 года за тот же промежуток времени. Подорожали и апельсины. Средний чек на их покупку составил 172 рубля. Это на 10% выше уровня 2021 года.
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