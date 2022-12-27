В России зафиксировали рост цен на цитрусовые в декабре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В начале декабря 2022 года в России выросла цена на мандарины и апельсины. Об этом Москве 24 рассказали специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты сравнили стоимость мандаринов и апельсинов в РФ на онлайн- и офлайн-площадках в сетевой и несетевой рознице с 1 по 13 декабря 2022 года с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, отследили динамику цен по сравнению с периодом с 1 по 13 ноября 2022 года.

Выяснилось, что в начале декабря 2022 года средний чек на мандарины составил 186 рублей. Это на 12% превышает прошлогодний показатель и на 4% выше уровня ноября 2022 года.

Апельсины также выросли в цене. С 1 по 13 декабря этого года средний чек на них составил 172 рубля, что на 10% выше уровня 2021 года и на 7% превышает показатель начала ноября.

По мнению экономиста, директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, рост цен на мандарины и апельсины может быть связан с сезонным увеличением спроса и сложностями с импортом. Об этом эксперт рассказал в интервью с Москвой 24.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Просто это сезонная переориентация, потому что на Новый год у россиян принято есть мандарины. Это рост спроса, это логистика и это, видимо, какие-то сложности с импортом. Но я думаю, что это временные проблемы.

Ранее в Росстате сообщили о подорожании оливье в 2022 году. Расчет проводился на основании ноябрьских цен на входящие в салат ингредиенты. Эксперты пришли к выводу, что по сравнению с показателем прошлого года стоимость новогоднего лакомства сегодня в среднем выросла на 8,53%.



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