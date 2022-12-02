Аналитик спрогнозировал рост стоимости майонеза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России майонез может подорожать на 10% в декабре. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в эфире радио Sputnik.

По его словам, рост стоимости возможен из-за особой роли майонеза в приготовлении новогодних блюд. Эксперт пояснил, что данный продукт выполняет роль "антикризисного" товара.

Он отметил, что в условиях снижения желания встретить Новый год в кафе и ресторанах растет спрос на майонез, так как его используют для приготовления салатов.

"Мы это видели в пандемийные 2020–2021 годы. Думаю, что и в этом декабре следует ожидать роста спроса на майонез, а значит, и роста цен", – подчеркнул Федяков.

Аналитик посоветовал дождаться последней распродажи для покупки соуса. Он пояснил, что в магазинах могут закупить слишком много майонеза, в результате чего под Новый год им придется распродавать товар со скидкой.

Федяков подчеркнул, что распродажа происходит на последней неделе декабря. В это время магазины избавляются от товаров, чтобы не рисковать со сроками годности.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что стоимость продуктов для новогоднего стола выросла на 14%. По ее словам, семья из четырех человек может потратить на новогодний стол около 12 тысяч рублей.



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