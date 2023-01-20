Стоимость нелегального сбора информации о гражданах в РФ выросла на 22%

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В прошлом году в России на 22% выросла стоимость получения личной информации о россиянах. Речь идет о получении данных через инсайдеров в компаниях связи, банках и госорганах, сообщает "Коммерсант".

Больше всего по сравнению с 2021 годом эта услуга подорожала у операторов связи. Получить детализацию звонков и сообщений абонентов будет дороже на 60%. За месячный объем данных придется заплатить до 27 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что цены повышаются из-за того, что число людей, задействованных в таких преступлениях, растет. Это несмотря на то, что компанию пытаются бороться с внутренними инцидентами.

Цена банковского "пробива" практически не изменилась, составив в среднем 25,4 тысячи рублей за одну выписку по счету. Такой же осталась и цена незаконно полученных данных из госсистем. В целом, по данным аналитиков сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, с 2017 года рынок вырос в 7,5 раза.

В "Вымпелкоме" уверяют, что для недопущения таких инцидентов усилили контроль доступа сотрудников к клиентским данным, в том числе используется двухфакторная аутентификация, когда клиенты подтверждают предоставление доступа к своим данным и критичным операциям для сотрудников оператора.

В МТС также заверяют, что принимают строгие организационные меры, предотвращающие несанкционированный доступ к информации ограниченного доступа. В "МегаФоне" отказались давать комментарии по данному вопросу, а в Tele2 подорожание такой услуги объясняют тем, что в системе оператора процессы выявления и пресечения незаконного слива информации автоматизированы и "инциденты практически невозможны".

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов сообщил, что число объявлений о "мобильном пробиве" в 2022 году упала примерно в 2–2,5 раза в зависимости от площадок. Причиной могла стать эффективная работа регуляторов, правоохранительных органов, а также усиление мер защиты в самих организациях.

Профессор Вадим Виноградов объяснил порядок отзыва персональных данных из банков и иных организаций. По словам эксперта, соответствующее право предусмотрено федеральным законом "О персональных данных".

Сделать это можно в любой момент без необходимости обоснования своего решения. Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных в свободной форме. Заявление требуется передать лично или заказным письмом с уведомлением. При этом подготовить документ следует в двух экземплярах, поскольку на одном из них учреждение поставит отметку о получении.

Согласие на использование личной информации на сайтах можно отозвать через форму обратной связи или по электронной почте. Потребуется официально зафиксировать дату получения оператором сообщения – в течение 30 дней организация обязана будет прекратить работу с персональной информацией.

В отдельных случаях, а именно в банках, период хранения персональной информации даже после прекращения клиентских отношений может составлять не менее пяти лет. Кроме того, работа с персональными данными может продолжаться в связи с судопроизводством, исполнением судебного акта, а также при исполнении полномочий государственных органов.



Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

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