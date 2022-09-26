Юрист рассказал, как отозвать свои персональные данные из организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT объяснил порядок отзыва персональных данных из банков и иных организаций.

По словам эксперта, соответствующее право предусмотрено федеральным законом "О персональных данных".

"Сделать это можно в любой момент без необходимости обоснования своего решения. Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных в свободной форме", – заявил Виноградов.

Заявление требуется передать лично или заказным письмом с уведомлением. При этом подготовить документ следует в двух экземплярах, поскольку на одном из них учреждение поставит отметку о получении.

Виноградов добавил, что согласие на использование личной информации на сайтах можно отозвать через форму обратной связи или по электронной почте. Потребуется официально зафиксировать дату получения оператором сообщения – в течение 30 дней организация обязана будет прекратить работу с персональной информацией.

В отдельных случаях, а именно в банках, период хранения персональной информации даже после прекращения клиентских отношений может составлять не менее пяти лет. Кроме того, работа с персональными данными может продолжаться в связи с судопроизводством, исполнением судебного акта, а также при исполнении полномочий государственных органов.

В случае, если оператор персональных данных не выполнил законные требования и не удалил персональные данные, гражданин вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил проект нового цифрового сервиса защиты прав потребителей. В частности, портал объясняет права покупателей и заказчиков услуг, а также позволяет составить претензию в магазин или иск в суд.