Собянин рассказал о новом цифровом сервисе защиты прав потребителей в Москве

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Сергей Собянин представил проект нового цифрового сервиса защиты прав потребителей в Москве на своем персональном сайте. Сервис был запущен при поддержке городского управления Роспотребназдзора.
"С его помощью горожане могут узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд, а также получить множество полезных бытовых советов", – сообщил Собянин.
Преимущества портала заключаются в понятной информации, а также отсутствии "навязывания" платных юридических услуг, добавил мэр столицы.
Благодаря статьям, видеоматериалам и онлайн-курсам, размещенным на портале, москвичи смогут самостоятельно изучить важную информацию, что позволит им отстоять свои права. Там же собрана информация о том, в каких случаях необходимо обращаться в суд, а в каких в Роспотребнадзор, добавил Собянин.
"Здесь же собрана информация по конкретным вопросам. Например, что нужно знать о правилах обмена и возврата детских игрушек, каковы особенности покупки ювелирных изделий, как без риска приобрести билеты онлайн, заказать пластиковые окна и пользоваться электронными платежными системами", – рассказа мэр Москвы.
Главным инструментов портала Собянин назвал "Электронный конструктор", содержащий более 70 шаблонов претензий к продавцу и 40 примеров исковых заявлений. Шаблоны подобраны исходя из наиболее частых причин обращений граждан.
Для регистрации на новом цифровом сервисе защиты прав потребителей в Москве необходимо достаточно иметь учетную запись на mos.ru.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, в каких случаях магазины могут отказать в возврате средств за товары и как покупателям следует поступать в данном случае.
Покупатели имеют право на возврат или обмен вещей в том случае, если товар не был в употреблении и сохраняет товарный вид. Кроме того, важно, чтобы были сохранены пломбы и фабричные ярлыки, добавил юрист.
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