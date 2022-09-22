Собянин рассказал о новом цифровом сервисе защиты прав потребителей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сергей Собянин представил проект нового цифрового сервиса защиты прав потребителей в Москве на своем персональном сайте. Сервис был запущен при поддержке городского управления Роспотребназдзора.

"С его помощью горожане могут узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд, а также получить множество полезных бытовых советов", – сообщил Собянин.

Преимущества портала заключаются в понятной информации, а также отсутствии "навязывания" платных юридических услуг, добавил мэр столицы.

Благодаря статьям, видеоматериалам и онлайн-курсам, размещенным на портале, москвичи смогут самостоятельно изучить важную информацию, что позволит им отстоять свои права. Там же собрана информация о том, в каких случаях необходимо обращаться в суд, а в каких в Роспотребнадзор, добавил Собянин.

"Здесь же собрана информация по конкретным вопросам. Например, что нужно знать о правилах обмена и возврата детских игрушек, каковы особенности покупки ювелирных изделий, как без риска приобрести билеты онлайн, заказать пластиковые окна и пользоваться электронными платежными системами", – рассказа мэр Москвы.

Главным инструментов портала Собянин назвал "Электронный конструктор", содержащий более 70 шаблонов претензий к продавцу и 40 примеров исковых заявлений. Шаблоны подобраны исходя из наиболее частых причин обращений граждан.

Для регистрации на новом цифровом сервисе защиты прав потребителей в Москве необходимо достаточно иметь учетную запись на mos.ru.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, в каких случаях магазины могут отказать в возврате средств за товары и как покупателям следует поступать в данном случае.

Покупатели имеют право на возврат или обмен вещей в том случае, если товар не был в употреблении и сохраняет товарный вид. Кроме того, важно, чтобы были сохранены пломбы и фабричные ярлыки, добавил юрист.